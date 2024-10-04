Варшава, 4 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Польские власти заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не разрешит провести эксгумацию тел жертв Волынской резни. Об этом 4 октября заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если Украина не решит вопрос Волыни, то не будет согласия [Польши] на вступление в Европейский союз», — привело его слова издание Euractiv.

Глава польского минобороны уточнил, что он не изменил своего мнения по этому вопросу. При этом президент Польши Анджей Дуда придерживается по нему другой позиции.

Косиняк-Камыш также добавил, что возглавляемая им Польская народная партия продолжит придерживаться принципиальной позиции по вопросу Волынской резни, даже если навстречу украинской стороне пойдут все остальные страны — члены объединения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября МИД Польши обвинил власти Украины в затягивании поиска и эксгумации останков поляков, которые погибли во время Волынской резни, устроенной бандеровцами в 1943 году в период Второй мировой войны.

Дуда 24 сентября напомнил о сотрудничестве украинских националистов с нацистской Германией и их участии в Холокосте в годы Второй мировой войны. В связи с этим польский лидер призвал жителей Украины помнить, что у их страны много «трудных тем».

Глава польского минобороны в конце июля также пригрозил, что Украину не примут в Евросоюз, пока киевский режим не решит с Варшавой вопросы, связанные с Волынской резнёй. По его словам, отношения между Польшей и Украиной не являются идеальными.

В феврале 1943 года в годы Второй мировой войны украинские националисты начали на Западной Украине акцию по уничтожению польского населения Волыни, кульминацией которой стали события 11 июля 1943 года, когда они атаковали около 100 польских населённых пунктов. Это событие назвали Волынской резнёй, в ходе которой погибли 100 тыс. мирных жителей. В Варшаве считают это геноцидом польского населения.