Минск, 28 октября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Основатель сайта Imhoclub. lv публицист Юрий Алексеев уехал из Латвии, где ему были предъявлены обвинения в разжигании вражды, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии, в Белоруссию. О своём решении он сообщил 28 октября на своей странице в социальной сети Facebook (продукт компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Завтра пойду сдаваться в белорусскую милицию. Просить политического убежища… Я заранее (тайно) пробил эту тему, обещали дать…» — рассказал Алексеев в тот же день в разговоре с латвийским новостным порталом Delfi.

Журналист объяснил своё решение уехать опасением, что в Латвии его могут приговорить к лишению свободы. В то же время он отметил, что считает страну своей второй родиной, однако перспектив возвращения в неё не видит.

Как сообщало ИА Регнум, партия «Русский союз Латвии» в ноябре 2021 года объявила сбор денег для Алексеева, так как личные счета журналиста были арестованы латвийскими властями.

Алексеев на протяжении последних нескольких лет подвергался преследованию и давлению со стороны латвийских властей за свои оппозиционные взгляды. Как утверждают специалисты, улики, на основании которых против Алексеева были возбуждены уголовные дела, являются крайне сомнительными, их авторство вызывает большие вопросы.