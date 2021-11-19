Рига, 19 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Личные счета оппозиционного латвийского журналиста, основателя дискуссионного портала IMHOclub. lv Юрия Алексеева арестованы, поэтому в стране объявлен сбор средств в его поддержку. Об этом сообщила страница партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Мета.

Юрий Алексеев. Фото: Дмитрий Жилин

Партия напомнила, что продолжается судебный процесс над Юрием Алексеевым. Недавно он был признан виновным сразу по трем статьям Уголовного закона Латвийской республики и сейчас готовится подавать апелляционную жалобу.

Помимо этого продолжающегося дела Юрий готовится к новому суду по второму уголовному процессу по обвинению в антигосударственной деятельности, которой, по мнению спецслужб Латвии, занимается дискуссионный портал IMHOclub.lv.

На площадке ИМХО-клуба публиковались сотни авторов, представляющих самые разные точки зрения на те или иные политические события. «Но на то и территория для свободных дискуссий, участники которых закон не нарушали», — подчеркивает «Русский союз Латвии».

Сообщается, что сбор осуществляется для обеспечения Алексеева качественной защитой в суде. Соответствующий счет открыт Латвийским комитетом по правам человека с пометкой «На защиту и помощь журналисту Юрию Алексееву».