Москва, 29 октября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Улики против русского правозащитника Юрия Алексеева оказались написаны с грубыми ошибками, характерными скорее для иностранцев. Об этом 29 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Юрий Алексеев. Фото: Андрей Татарчук

«Комментарии на imhoclub. lv, разжигающие этническую рознь, отправляли через роутер Юрия Алексеева агенты спецслужб, которые сидели напротив дома в машине», — заявил политолог.

«В комментариях призывали убивать латышей. Только использовали при этом браузер, который Юрий Алексеев никогда не использовал — он слишком «тихоходный», — пояснил Гапоненко.

«Да и комментарии на портал писал человек, который явно закончил латышскую школу — орфографическая ошибка были одна на другой, да и обороты речи корявые. Это у журналиста и редактора с сорокалетним стажем работ, обладающего абсолютной грамотностью!» — подытожил эксперт.