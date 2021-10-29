Эксперт рассказал, как Алексееву приписали призывы убивать латышей
Москва, 29 октября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Улики против русского правозащитника Юрия Алексеева оказались написаны с грубыми ошибками, характерными скорее для иностранцев. Об этом 29 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.
«Комментарии на imhoclub. lv, разжигающие этническую рознь, отправляли через роутер Юрия Алексеева агенты спецслужб, которые сидели напротив дома в машине», — заявил политолог.
«В комментариях призывали убивать латышей. Только использовали при этом браузер, который Юрий Алексеев никогда не использовал — он слишком «тихоходный», — пояснил Гапоненко.
«Да и комментарии на портал писал человек, который явно закончил латышскую школу — орфографическая ошибка были одна на другой, да и обороты речи корявые. Это у журналиста и редактора с сорокалетним стажем работ, обладающего абсолютной грамотностью!» — подытожил эксперт.