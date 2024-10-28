Мадрид, 28 октября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Сегодня на фоне событий в секторе Газа вооружённый конфликт на Украине отошёл на второй план, заявил 28 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире испанской радиостанции RNE.

Thijs ter Haar

«Происходящее на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности», — заявил Боррель.

По его словам, сейчас о конфликте на Украине политики говорят так, будто бы он уже завершился. Однако это вовсе не так, и конфликт «продолжается с той же интенсивностью».

Боррель добавил, что мир сегодня находится «на грани». По мнению главы европейской дипломатии, любая искра сегодня «может вызвать ещё больший пожар».

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Ближневосточному региону угрожает большая война. По его словам, «кое-кто очень и очень хочет» этого.

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил, что Ближний Восток находится сегодня на грани полномасштабной войны. Он подчеркнул, что урегулирование ситуации возможно лишь путём восстановления исторической справедливости и создания независимой Палестины.

В ходе мероприятий российский лидер также отметил, что на Украине идёт вооружённый конфликт — к огромному сожалению России.