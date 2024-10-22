Пушкино, Московская область, 22 октября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. В подмосковном Пушкине прошли рейды в многоквартирных домах, общежитиях и объектах общепита, после которых полиция привлекла к ответственности 35 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В результате рейда за нахождение на территории страны с нарушением режима и правил пребывания 35 нелегалов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и 18.9 КоАП РФ. Кроме того, за организацию незаконной миграции отделом дознания УМВД в отношении двух местных жителей в возрасте 44 и 45 лет возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ», — рассказала она ТАСС.

Она добавила, что каждый из нарушителей оштрафован на сумму от 2 до 5 тыс. рублей, а в отношении восьми иностранцев было принято решение о самостоятельном выдворении.

Как передавало ИА Регнум, правительство России 16 октября утвердило квоту на временное проживание мигрантов в РФ в 2025 году, размер которой составил 5,5 тыс. разрешений. При этом в текущем году квота достигала 10 595 разрешений.

11 октября после рейдов Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры в Москве к ответственности привлекли более 350 нелегальных мигрантов. Всего пресекли почти 400 фактов нарушений в сфере миграционного законодательства.

Полиция Подмосковья 7 октября провела рейд на территории складского помещения в деревне Гривно под Подольском, в ходе которого выявили 250 мигрантов, 69 из них пребывали в стране незаконно. На каждого нарушителя наложили штраф в размере 5 тыс. рублей, и вскоре их всех депортируют из России.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось в России более чем в два раза.

В апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.