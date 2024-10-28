Москва, 28 октября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Следователи возбудил уголовное дело за взятку в размере 10 млн руб. в отношении бывшего начальника управления Минобороны РФ Александра Оглоблина. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По информации следователей, экс-начальник управления Минобороны в период с 2016 по 2021 год получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку на общую сумму свыше 10 млн рублей за общее покровительство при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку Минобороны устройств связи.

По ходатайству следователей 235-й гарнизонный военный суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа адвокат генерала Вадима Шамарина Игорь Дюкин рассказал, что осуждённого в феврале 2022 года на 4,5 года колонии за хищения Оглоблина, освободили из колонии после дачи последним показаний по делу его подзащитного. По словам Дюкина, Мосгросуд в марте заменил экс-начальнику управления Минобороны неотбытый срок в колонии на исправительные работы.