Москва, 9 августа, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Мосгорсуд освободил из колонии осуждённого экс-главу одного из подразделений главного управления связи Вооружённых сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина после дачи им показаний по делу генерала Вадима Шамарина. Об этом 9 августа рассказал адвокат Шамарина Игорь Дюкин.

Владимир Ващенко/ТАСС Александр Оглоблин во время оглашения приговора в Московском гарнизонном военном суде в 2022 году

По словам защитника, которые привела «Газета.Ru», Оглоблина обводили по решению суда ещё в марте.

«Суд заменил ему неотбытый срок в колонии на исправительные работы», — сказал Дюкин.

В феврале 2022 года Оглоблина осудили на 4,5 года колонии за хищения.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля стало известно, что Шамарин частично признал вину в получении взятки. Отмечалось, что генерал перестал отрицать, что получил 19 млн рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», однако при этом высказал несогласие с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере.

Адвокат генерала 8 июля рассказал, что его подзащитного отстранили от должности замначальника Генштаба ВС РФ. По словам Дюкина, Шамарина не уволили, а просто вывели за штат.

Экс-начальника Главного управления связи ВС РФ арестовали в мае. По данным следователей, Шамарин в 2016–2023 годах получил 36 млн рублей в качестве взятки от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной за увеличение поставок по государственным контрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Последние с лета 2023 года находятся под арестом по обвинению в мошенничестве.