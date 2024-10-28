Москва, 28 октября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил на год срок службы сверх предельного возраста председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Распоряжение главы государства 28 октября опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

«В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в документе.

В августе текущего года Бастрыкину исполнился 71 год. Он находится на посту главы СК РФ с момента, когда последний стал самостоятельным ведомством в январе 2011 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая глава государства продлил срок службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 года. Путин впервые подписал такой документ в 2016 году, когда главе Росфинмониторинга исполнилось 65 лет и стало необходимо продлить срок его службы сверх предельного возраста.