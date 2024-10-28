Москва, 28 октября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился в Объединённые Арабские Эмираты с рабочим визитом. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

«Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединённые Арабские Эмираты с рабочей поездкой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что визит секретаря Совбеза РФ в ОАЭ будет проходить в течение двух дней, и в ходе него Шойгу планирует провести встречи с руководством страны, в том числе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл встречу с президентом ОАЭ. В ходе ней стороны провели обсуждение развивающихся отношений между Россией и ОЭА, достигнутых успехов, товарооборота и многого другого.

Ранее Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял участие в саммите БРИКС в Казани. Отмечалось, что ОАЭ рассматривает членство в межгосударственном объединении как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам.