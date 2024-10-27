Абу-Даби, 27 октября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале 27 октября.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«В Абу-Даби встретился с моим дорогим старшим братом Аль Нахайяном. Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о встрече с президентом Владимиром Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом», — говорится в сообщении.

Кадыров уточнил, что они также обсудили обстановку в Чеченской Республике, глава рассказал шейху о последних новостях региона, о процессах нового строительства в городах и о планах на ближайшее будущее. Также он поблагодарил Аль Нахайана за встречу и выразил надежду на укрепление отношений во всех сферах между странами.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 октября в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча Владимира Путина и президента ОАЭ. На следующий день лидеры провели официальные переговоры в Кремле, посвящённые двустороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. 23 октября шейх прибыл на саммит БРИКС в Казани.

Попытки Запада вынудить ОАЭ прекратить сотрудничество с Россией не дают никакого результата, ближневосточные партнёры выражают почтение президенту Путину, отметил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. Путин для Ближнего Востока — один из авторитетнейших политиков, к сотрудничеству с которым стремятся страны арабского мира, добавил эксперт.