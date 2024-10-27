Брянск, 27 октября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В Брянской области пограничники, ВС РФ и Росгвардия пресекли попытку вооружённых лиц пересечь государственную границу, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Александр Полегенько/ТАСС

Инцидент произошёл в районе нежилого населённого пункта Манев Климовского района, рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

«Силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. Противнику нанесено огневое поражение», — написал Богомаз.

Обстановка в Климовском районе стабильная и контролируемая, добавил губернатор.

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