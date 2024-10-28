Харьков, Украина, 28 октября, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Взрывы ночью 28 октября были слышны в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

«В Харькове прогремело несколько взрывов», — написал он в Telegram-канале, добавив, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Как сообщало ИА Регнум, серия взрывов на фоне воздушной тревоги вновь была зафиксирована 27 октября в Харькове на северо-востоке Украины.

В ночь на 28 октября в разных районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 беспилотников ВСУ самолётного типа. По предварительной информации, пострадал один человек. На двух предприятиях региона зафиксированы повреждения.