Анталья, Турция, 28 октября, 2024, 00:50 — ИА Регнум. В курортной Анталье в Турции в ночном небе был замечен падающий крупный метеор. Об этом написало издание Antalya Hakkında.

Pxhere.com Метеор

«Крупный метеор был замечен в Анталье и соседних провинциях», — говорится в публикации.

Местные жители распространили в соцсетях видео. Никаких официальных комментариев пока об этом нет.

Как сообщало ИА Регнум, жители Киева и других украинских городов в ночь на 17 августа заметили в небе метеор. Об этом написали в соцсетях в Киеве, Харькове, Житомире и других городов Центральной Украины.

Жители Стамбула и нескольких турецких городов увидели в ночь на 6 июля в небе падающий метеорит.

3 сентября 2023 года сообщалось о падении крупного метеорита на юго-востоке Турции. Сгоревший в атмосфере светящийся объект видели в провинциях Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.