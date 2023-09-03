Анкара, 3 сентября, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Сразу в нескольких турецких провинциях местные жители наблюдали падение крупного метеорита, сообщили республиканские СМИ.

Img.rufox.ru Падающий метеорит

Авторы публикации в газете Sabah отметили, что сгоревший в атмосфере светящийся объект видели в провинциях Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.

На телеканале NTV рассказали, что падение метеорита наблюдалось 2 сентября, около 20:15 мск. Горящие обломки осветили небо, стало светло как днём.

Предположительно, космического тело упало в провинции Шанлыурфа.

Официального заявления от местных властей не было.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа над Иркутской областью пролетел метеорит. Это явление случайно зафиксировала камера домофона в городе Ангарске. Директор астрономической лаборатории ИГУ Сергей Язев предположил, что метеор до Земли не долетел и сгорел в атмосфере.

В апреле падение небесного тела могли наблюдать жители Усть-Кутского района Иркутской области. Над Усть-Кутом появилось яркое свечение, которое внешне было похоже на комету.