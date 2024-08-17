Киев, 17 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Жители Киева и других украинских городов в ночь на 17 августа заметили падающий метеор. Видеокадры с небесным телом опубликованы в соцсетях.

Кадр из видео

О падении метеорита сообщили жители Киева, Харькова, Житомира и других городов Центральной Украины.

Как передавало ИА Регнум, в ночь со 2 на 3 мая жители Украины наблюдали в небе свечение неизвестного происхождения. Необычное явление заметили жители Киева, Одессы, Днепропетровска и западных областей Украины.

Появилось несколько версий появления этого странного свечения. Согласно одной из них, это могла быть ступень носителя ракеты SpaceX Falcon 9 после запуска двух спутников WorldView Legion.

По другой версии, необычное сияние может быть проявлением полярного сияния, так как ночью на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Так, украинские СМИ предположили, что жители страны наблюдали «редкое розовое полярное сияние».