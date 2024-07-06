Жители Стамбула и других городов Турции увидели падающий метеорит
В небе над Турцией пролетел светящийся зелёным метеорит и попал на видео
Стамбул, Турция, 6 июля, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Жители Стамбула и нескольких турецких городов увидели в ночь на 6 июля в небе падающий метеорит. Об этом написало Турецкое космическое агентство.
Фото и видео падающего и сгорающего метеорита моментально появилось в соцсетях.
«Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», — отметили в агентстве.
Как передавало ИА Регнум, 3 сентября 2023 года сообщалось о падении крупного метеорита на юго-востоке Турции. Сгоревший в атмосфере светящийся объект видели в провинциях Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп. В СМИ писали, что падение метеорита наблюдалось 2 сентября, около 20:15 по московскому времени. Горящие обломки осветили небо, стало светло как днём. Предположительно, космическое тело упало в провинции Шанлыурфа. Официального заявления от местных властей не было.
В мае метеор пересёк небо над Португалией. О падении космического тела информация не поступала.
На сайте гражданской обороны появилась информация о падении метеорита в районе Кастро-Дайре, но позже сообщение удалили. Издание связалось с пожарными, но они не смогли предоставить информацию о случившемся.