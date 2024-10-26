Киев, 26 октября, 2024, 23:16 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 26 октября воздушную тревогу объявили в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены предупредили об опасности с воздуха жителей столицы Украины в 23:00 мск.

Ранее сигналы воздушной тревоги взвыли в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Одессе, на юге Украины, произошёл крупный пожар, сопровождающийся звуками, похожими на взрывы.

Вечером 26 октября в течении двух часов были пресечены очередные попытки ВСУ совершить террористические атаки на регионы России. Было обнаружено и сбито 13 беспилотников самолётного типа. По четыре беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей и один БПЛА нейтрализован в небе над Брянской областью.