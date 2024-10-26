Одесса, Украина, 26 октября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. В Одессе на юге Украины произошёл крупный пожар, сопровождающийся звуками, похожими на взрывы. Об этом вечером 26 октября сообщило агентство УНИАН.

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Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о взрыве в городе, который произошёл на фоне воздушной тревоги.

«В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», — говорится в Telegram-канале агентства.

Официальной информации о происшествии от властей нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 октября в течение двух часов были пресечены очередные попытки ВСУ совершить террористические атаки на регионы России. Было обнаружено и сбито 13 беспилотников самолётного типа. По четыре беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей, один БПЛА был нейтрализован в небе над Брянской областью.

Вооружённые силы России в минувшие сутки нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины и местам хранения ударных беспилотников противника, а также по живой силе и военной технике.