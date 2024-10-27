Москва, 27 октября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Власти Сербии ведут переговоры с РЖД о строительстве новых железных дорог, заявил 27 октября в интервью ТАССНенад Попович, министр правительства Сербии, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества.

Антон Денисов/РИА Новости

Также предполагается развивать железнодорожный диспетчерский центр в Сербии, отметил Попович.

«Будет развитие нового современного диспетчерского центра в Сербии с РЖД. Разговариваем о строительстве новых железных дорог в Сербии», — заявил министр.

Попович также рассказал, что власти Сербии считают перспективным сотрудничество IT-компаний двух стран, которые занимаются цифровой трансформацией в промышленности.

Кроме того, министр сообщил, что компания «Силовые машины», которая ранее провела ремонт сербской гидроэлектростанции «Джердап-1», вероятно, проведёт и реконструкцию второй очереди этой ГЭС.

Попович также рассказал, что хотя западные страны пытаются «навязать» Сербии альтернативы газу, именно поставки данного топлива из России гарантируют стране энергетическую безопасность.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Белград планирует активно развивать национальную железнодорожную инфраструктуру и рассчитывает в этом на помощь России, в частности в строительстве единого диспетчерского центра по управлению движением поездов.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее отмечал, что благодаря отказу Белграда от санкций РЖД завершили в Сербии работы на участках железной дороги Белград — Нови-Сад.