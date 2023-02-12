Белград, 12 февраля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Между Россией и Сербией давно установилось взаимное доверие, и это остаётся неизменным. Об этом заявил в опубликованном 12 февраля интервью изданию «Вечерне новости» посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Serbia. mid.ru Александр Аркадьевич Боцан-Харченко

«Наши геостратегические интересы в том, чтобы ситуация была стабильной на всей территории Балкан, особенно в Сербии, учитывая, что Сербия является дружественной страной и мы сотрудничаем в различных областях», — сказал российский дипломат.

Посол также оценил заявление президента Сербии Александра Вучича, что он будет максимально долго сопротивляться давлению Запада и не вводить санкции против России.

«Мы высоко ценим настойчивость, я бы сказал, героическое поведение президента Сербии в отношении этого вопроса», — сказал Боцан-Харченко.

Он отметил, что благодаря отказу Белграда от санкций РЖД завершили в Сербии проект на участках железной дороги Белград — Нови-Сад, республику стабильно снабжают газом, а принадлежащая на 56% компаниям Газпрома «Нефтяная индустрия Сербии» показывает «лучшие результаты за последние несколько лет».

Стоит отметить, 11 февраля Вучич заявил, что Сербия долго не сможет противостоять давлению Запада. По его мнению, Белграду придётся вводить санкции против России в ближайшие месяцы.