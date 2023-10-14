Белград, 14 октября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Сербия планирует активно развивать национальную железнодорожную инфраструктуру и рассчитывает в этом на помощь России, в частности в строительстве единого диспетчерского центра по управлению движением поездов. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич во время осмотра участка автодороги Рума — Шабац.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, до марта 2025 года Сербия рассчитывает получить поезда нового поколения, соответствующие европейским стандартам, которые смогут курсировать до Вены, Будапешта, Стамбула и везде по территории Сербии.

«Нам необходимо решить вопрос по диспетчерскому центру с россиянами, после чего уже смотреть, с кем мы будем делать Валево — Врбница до границы с Черногорией», — заявил он.

Холдинг «Российские железные дороги» в июле представил на саммите Россия — Африка материалы, в соответствии с которыми Россия намерена создать в Сербии до 2025 года единый диспетчерский центр по управлению движением поездов. Было отмечено, что уже разработана проектная документация по созданию данного центра, в декабре прошлого года в Белграде было подписано соглашение о его строительстве.

«РЖД интернешнл» проводит модернизацию и строительство железных дорог Сербии с 2014 года в рамках контракта, подписанного в 2013 году. Общая сумма контракта составляет 941 млн долларов, из которых 800 млн долларов выделяются из средств государственного экспортного кредита, предоставленного правительством России правительству Сербии. Уже завершена реконструкция линий Ресник — Валево, Белград — Панчево, инфраструктурных объектов в рамках развития Панъевропейского транспортного коридора X. В Сербию было поставлено 27 дизель-поездов российского производства.

Как передавало ИА Регнум, посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что между Россией и Сербией давно установилось взаимное доверие и это остаётся неизменным. Посол также оценил заявление президента Сербии Александра Вучича, что он будет максимально долго сопротивляться давлению Запада и не вводить санкции против России.

Он отметил, что благодаря отказу Белграда от санкций РЖД завершили в Сербии проект на участках железной дороги Белград — Нови-Сад, республику стабильно снабжают газом, а принадлежащая на 56% компаниям «Газпрома» «Нефтяная индустрия Сербии» показывает «лучшие результаты за последние несколько лет».