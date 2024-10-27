Москва, 27 октября, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда госпитализировали в Москве после того, как он почувствовал себя плохо. Об этом сообщают «Известия».

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Отмечается, что у дипломата выявили компрессионный стеноз чревного ствола. В настоящий момент врачи следят за его состоянием. Жизни заместителя посла ничего не угрожает, уточнило издание.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Додд агрессивно отреагировал на попытки российских журналистов задать вопросы дипломатам, прибывшим в московский аэропорт Внуково. Накануне в Москву прибыли руководитель Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофер Аллан с заместителем Лоррейн Фасси. Додд встречал их во Внуково. В аэропорту, куда также приехали российские журналисты, Додд сначала вырвал бейдж у одного из них, а затем толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивное поведение и действия Додда явно демонстрируют состояние английского общества. Она отметила, что британское посольство вышло за пределы, очерченные Венскими конвенциями. По её словам, речь идёт не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, но и о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба народу России.