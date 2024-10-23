Москва, 23 октября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Заместитель посла Великобритании в России Том Додд агрессивно отреагировал на попытки российских журналистов задать вопросы иностранным дипломатам, прибывшим в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает 23 октября Life.

Валерий Шарифулин/ТАСС Том Додд

Накануне в Москву прибыли руководитель Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофер Аллан с заместителем Лоррейн Фасси. Додд встречал их во Внуково.

В аэропорту, куда также приехали российские журналисты, Додд сначала вырвал бейдж у одного из них, а затем толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Аллан и Фасси приехали в Москву, чтобы проинспектировать работу британского посольства. Этому предшествовал скандал с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников британского посольства из-за подозрения в разведывательной деятельности. У ведомства появились доказательства того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Деятельность дипломатов, которых направили в Москву по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, была расценена как угрожающая безопасности страны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что дипломаты посольства Великобритании в Москве занимались акциями, которые были направлены на нанесение ущерба российскому народу.