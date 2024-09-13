Москва, 13 сентября, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Дипломаты посольства Великобритании в Москве занимались акциями, которые были направлены на нанесение ущерба российскому народу. Об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов», — передаёт её слова ТАСС.

Она отметила, что британское посольство вышло за пределы, очерченные Венскими конвенциями. По её словам, речь идёт не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, но и о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба народу России.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября в ФСБ России проинформировали, что МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность дипломатов, которые были направлены в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности страны.