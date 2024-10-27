Москва, 27 октября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Масштабное обновление общественного транспорта продолжается в рамках реализации национальных проектов. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы нашей страны, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что государство уделяет особое внимание модернизации транспортной отрасли, а также совершенствованию её инфраструктуры. Вместе с этим в рамках реализации национальных проектов продолжается масштабное обновление общественного транспорта. Кроме этого, создаются условия для привлечения молодых специалистов в отрасль, отметил глава государства.

«Уверен, что компетентность, ответственное отношение к делу, опора на трудовые традиции и опыт предшественников, ветеранов отрасли позволят вам и впредь достойно решать поставленные задачи», — добавил президент в заключении телеграммы.

Как передавало ИА Регнум, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируются и строятся дороги по всей России, в городах обновляется общественный транспорт: поступают новые автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.

Только к августу этого года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 64 региона получили более 5 тыс. новых транспортных средств. Планируется поставка ещё более 2,3 тыс. единиц транспорта, оснащённых всем необходимым для комфортных поездок.

С 2020 по 2023 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на улицы российских городов вышло почти 6 тысяч единиц общественного транспорта.