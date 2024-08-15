Москва, 14 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Российские регионы обладают огромным потенциалом развития. И одной из точек роста является повышение мобильности жителей за счёт модернизации общественного транспорта. Именно поэтому продолжают формироваться удобные маршруты, на которые выходят современные автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области

Только в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 64 региона получили более 5 тысяч новых транспортных средств. А до конца года поставят ещё более 2,3 тысячи единиц транспорта, оснащённых всем необходимым для комфортных поездок.

«За счёт новых поставок наземного транспорта в регионах увеличивается количество маршрутов, а люди быстрее и с комфортом добираются до работы, учебы и других нужных мест. Безусловно, это делает граждан более мобильными, а значит, и более активными участниками жизни своих городов и всей страны», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

С 2020 по 2023 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на улицы российских городов вышло почти 6 тысяч единиц общественного транспорта.

«За предыдущие четыре года по национальному проекту обновлено порядка 6 тысяч единиц общественного транспорта — это 5 278 автобусов, 282 троллейбуса, 240 электробусов и 156 трамваев. Мы стремимся обеспечить граждан современными, экологически чистыми и безопасными средствами передвижения. Это помогает поддерживать нормативы качества обслуживания и повышает уровень жизни людей. Эти изменения не только способствуют совершенствованию инфраструктуры городов и регионов, но и оказывают значительное влияние на экономику. Развитие общественного транспорта — важный шаг к устойчивому совершенствованию нашей страны», — отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

К примеру, Пермский край с 2020 по 2023 год получил более 200 единиц транспортных средств. В том числе в столицу региона в 2023 году поступили новые трамваи. У них просторный салон, большое количество удобных сидений, система климат-контроля. Уже 30 таких трамваев перевозят пассажиров в Перми. Ещё 14 проходят необходимую техническую подготовку, шесть транспортных средств прибыли в город с опережением графика.

Водитель трамвая Яна Хмелева с 13-летним стажем отметила, что преимуществами новых моделей трамваев, по сравнению с предыдущими, являются плавный ход и торможение, а также меньшее количество шума благодаря амортизаторам.

«Зимой быстро отапливаются, летом работают кондиционеры. У меня большой обзор, везде стоят камеры, так что если кто-то из пассажиров не успевает сойти или войти в вагон, то я это вижу. В случае когда маломобильным гражданам, пенсионерам или мамам с колясками нужна помощь, то я ее оказываю», — добавила она.

Чтобы повысить качество поездок на новых трамваях, в Перми отремонтируют 35 км трамвайных путей и реконструируют депо «Балатово».

А в Калининграде пассажирам доступны 44 новых автобуса. Они вышли на маршруты в июле. На новых транспортных средствах можно в том числе добраться в кардиоцентр и во дворец спорта «Янтарный». Ранее жители обращались с просьбой обновить подвижной состав именно на этом направлении.

Министерство развития инфраструктуры Калининградской области

«Автобус удобный, есть кондиционер, информационными табло, USB-порты для подзарядки смартфона», — отметил житель посёлка Родники Дмитрий Станов.

Ну а в Севастополь в этом году впервые поступило 18 автобусов. Новые транспортные средства распределены по десяти маршрутам, где нужен был транспорт большей вместимости. Это помогло увеличить провозную способность направлений и снизить нагрузку в пиковое время. Среди них как городские, так и пригородные маршруты, которые соединяют Севастополь и Сахарную Головку, Инкерман, Передовое, Родниковое.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя

В автобусах установлены кондиционеры — специально усиленные системы «летнего» типа для курортного региона. Также есть системы видеонаблюдения, автоинформаторы с цифровыми светодиодными табло.

«Манёвренный, удобный, в управлении очень удобный, кнопочки все рядом. И пассажирам очень удобно — полностью низкопольный автобус, в который удобно заходить», — говорит водитель троллейбуса Александр Кифель.

Новый подвижной состав курсирует на всех маршрутных линиях Рязани. С 2022 года по нацпроекту в регион поступило 92 автобуса и 10 троллейбусов. Все машины оснащены системой «Антисон» для водителей, камерами видеонаблюдения, отдельными местами для пожилых людей и собак-поводырей. Также в автобусах установлены системы климат-контроля и информационные табло.

Обновляется автопарк и в Чувашии. В прошлом году в регион поступили 17 новых автобусов, они уже перевозят пассажиров. В этом году на маршруты выйдет ещё 30 новых машин, они уже поступили и проходят обкатку. Ещё до конца года республика ожидает 40 троллейбусов.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии

А в столице региона Чебоксарах с 7 по 9 августа состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». Организатор конкурса — Министерство транспорта РФ. Соревнования приурочены к двойному празднику: в этом году Чувашия отмечает сразу два юбилея — 555-летие города Чебоксары и 60-летие троллейбусного движения. Участие в конкурсе приняли 32 лучших водителя троллейбусов из Хабаровска, Новосибирска, Калининграда, Воронежа, Уфы, Пензы, Кирова, Саратова, Севастополя, Санкт-Петербурга и других городов.

Один из победителей соревнований — Эдуард Арсеньев уже 28 лет работает водителем троллейбуса в столице Чувашии. Говорит, что в депо устроился сразу после армии.

«По большей части работаю по первому маршруту, он у нас проходит по центру, где наиболее напряжённое движение. И на конкурсе стартовый номер первый попался», — поделился Эдуард с ИА Регнум. Сейчас он водит новую технику. По его словам, преимущества новых моделей троллейбусов очевидны.

«К примеру, у водительского сиденья — два подлокотника и обогрев, а выше поясничного отдела сделан ещё один упор, пневматически надуваемый. Плюс воздушная подушка снизу. В кабине присутствует также кондиционер, и зеркала регулируются джойстиком, и не нужно выходить, настраивать, как в старых советских троллейбусах. Удобно и для пассажиров, особенно аппарель, которая откидывается, когда в транспорт входят люди с органичными возможностями и женщины с колясками. Если нужно пониже, троллейбус словно ложиться под пассажира. Ну и шума меньше», — отмечает Эдуард Арсеньев.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Благодаря ему ремонтируются и строятся дороги по всей стране, в городах обновляется общественный транспорт: поступают новые автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.