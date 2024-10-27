Москва, 27 октября, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Мошенники стали выдавать себя за коммунальных работников и требовать оплаты несуществующего долга за услуги ЖКХ. Об этом сообщил председатель союза дачников Московской области, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Мошенники могут использовать различные методы давления, чтобы заставить вас действовать быстро, но не стоит поддаваться на их уловки. Лучше всего перепроверить информацию самостоятельно», — предупредил он в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий рассказал о недавних случаях, когда жители Подмосковья стали жертвами лжекоммунальщиков. Аферисты связывались с гражданами в мессенджерах, требуя погашения несуществующих долгов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Чаплин посоветовал отказаться от передачи личных данных по телефону или в мессенджерах, проверять номера телефонов, с которых звонят, а также обращаться в официальные службы. Кроме того, не нужно реагировать на угрозы и экономические манипуляции, следует сохранить все уведомления от коммунальных служб, а при малейшем подозрении сообщать в правоохранительные органы.

Также важно сохранять бдительность при любых финансовых переводах, не отправлять деньги на указанные в подозрительных сообщениях счета, избегать использования незнакомых платёжных систем. Прежде чем совершать любую операцию, следует уточнить информацию у знакомых или родственников. Множество организаций имеют официальные сайты и страницы в соцсетях, на которых размещаются актуальные новости и предупреждения о мошенничестве. Официальные работники всегда готовы помочь и ответить на возникшие вопросы, резюмировал депутат.

Как сообщало ИА Регнум, в июне произошёл всплеск обращений в правоохранительные органы от граждан, пострадавших от рук мошенников. Злоумышленники использовали в качестве предлогов поверку электросчётчиков, перерасчёт коммунальных платежей, а также скидки на жилищно-коммунальные услуги в честь юбилея. В ходе своих действий они применяли методы социальной инженерии и выманивали код из смс-сообщений для доступа к аккаунту потерпевших на «Госуслугах», где они берут от их имени кредиты и выводят финансовые средства. Одним из пострадавших стал житель Подмосковья. Мужчине позвонили и представились сотрудниками компании АО «Мосэнергосбыт», которая обслуживает жителей Москвы и Московской области.

Минимальные потери пострадавших начинались от 250 тысяч рублей, при этом ущерб некоторых лиц исчислялся миллионами.