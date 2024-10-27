Тбилиси, 27 октября, 2024, 04:59 — ИА Регнум. По результатам подсчёта 85,5% голосов на парламентских выборах в Грузии первое место сохраняет правящая партия «Грузинская мечта». Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

По данным ЦИК, правящая партия получила 54,05% голосов, «Коалиция за перемены» — 10,87%, «Единство — Национальное движение» — 9,99%, «Сильная Грузия» — 8,71%, «Гахария за Грузию» — 7,78%.

Партии уже преодолели пятипроцентный барьер для получения мест в парламенте. Подсчёт продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, оппозиционная партия «Коалиция за перемены» не согласна с результатами парламентских выборов. Она объявила о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Один из лидеров партии Элене Хоштария заявила: «Выборы были украдены, мы с этим не смиримся и переходим на непрерывные протесты».

Оппозиция без поддержки общества не сможет осуществить в Грузии переворот или революцию. Радикальная группировка побеждена, власти жёстко ответят на любые противозаконные шаги, заявил 26 октября генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.