Москва, 27 октября, 2024, 04:35 — ИА Регнум. С 1 ноября часть пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По словам эксперта, прибавку получат пенсионеры, достигшие в октябре 80-летнего возраста, а также инвалиды 1 группы. Им вместо одной фиксированной части страховой пенсии выплатят две. Таким образом, достигшим 80-летнего возраста, пенсионерам будут выплачивать 16 269,76 руб. в месяц.

Кроме того, доплату получат граждане, ранее обратившиеся по разным причинам за перерасчётом в Социальный фонд России.

Также с ноября пересчитают размер доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности. На размер выплат влияют стаж работы и заработная плата, добавила Иванова-Швец.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году повышение пенсии коснётся работающих и неработающих пенсионеров — в целом на 6,7% за 12 месяцев. Также пенсии повысятся и у тех, кто получает социальную пенсию — на 9,5%. Индексация будет проводиться два раза: с 1 февраля на 4,5%, а с 1 апреля ещё на 2,2%. В 2026 году также планируется двойная индексация — с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,8%.

С 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. Ранее показатель составлял 89,32%. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.