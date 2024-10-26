Москва, 26 октября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчёта пенсий военным и сотрудникам силовых ведомств.

РИА Новости / Алексей Никольский

Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

С 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии силовикам, будет составлять 89,83% от размера такого денежного довольствия. Ранее показатель составлял 89,32%.

Как передавало ИА Регнум, ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих сообщила, что с 1 ноября в России повысят пенсии работникам ряда отраслей. Повышение затронет сотрудников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Также увеличение выплат ждёт пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет. С 1 ноября они будут получать доплату за возраст, фиксированная выплата к их страховой пенсии вырастет вдвое.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщил, что российским пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции, которая, по прогнозу Минэкономразвития, за 2024 год составит 7,3%. В результате перерасчёта средний размер страховой пенсии по старости должен увеличиться до 24 тыс. рублей вместо 22,4 тыс. рублей — таким являлся размер этого вида пенсий на середину 2024 года.