Тбилиси, 26 октября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Явка на парламентских выборах в Грузии составила 50,6% на 17:00 (16:00 по Москве), сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

Belkin Alexey/Global Look Press

При этом на прошлых парламентских выборах 2020 года показатель к этому времени составлял 45,77%.

В Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий.

Всего открыли более 3 тыс. участков, из них за рубежом — 67. В списке числятся около 3,5 млн зарегистрированных избирателей. За пределами Грузии примут участие в выборах свыше 95 тыс. человек. Выборы станут первыми, в ходе которых используют электронные урны.

Как передавало ИА Регнум, утром премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на выборах не фиксируют существенных нарушений. Но затем появилась информация об определённых инцидентах.

Так, МВД Грузии возбудило дело из-за возможного вброса бюллетеней на участке Марнеули. Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин на одном из избирательных участков силой заталкивают в урну пачки, как предполагается, с бюллетенями.