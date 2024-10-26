Тбилиси, 26 октября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. На парламентских выборах, проходящих в Грузии, не фиксируют существенных нарушений, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге 26 октября.

Михаил Егиков/ТАСС Электронная урна на избирательном участке в Грузии

«Я видел жалобы, например, почему некоторые участки открылись в 08:04, а не ровно в 8 часов и так далее. Могут быть мелкие, незначительные помехи, но эти цифры ни о чём не свидетельствуют. Главное, что в избирательном процессе никаких существенных нарушений не фиксируется», — отметил он.

В Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). В числе первых избирательным правом воспользовалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий. Среди них четыре партии: «Единство — Национальное движение», «Гахария за Грузию», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены».

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября Кобахидзе заявил, что происходит беспрецедентное вмешательство извне в парламентские выборы. Подобное было и ранее, однако сейчас оно особенно интенсивно. Ранее власти сообщали о распространении в стране различных материалов с критикой правящей партии «Грузинская мечта». Кобахидзе не назвал, от каких стран ожидает подобных действий, но подчеркнул, что точно не от России.

А 25 октября ТАСС сообщалось, что Украина направила в Грузию координатора одной из групп экстремистов, которые занимаются подготовкой провокаций. На данный момент мужчина находится в Грузии, он выполняет задачи координатора одной из экстремистских групп. По информации источника, Авалиани Закро Нодарович также отвечает за выплату денежных вознаграждений участникам беспорядков.