МВД Грузии возбудило дело из-за возможного вброса бюллетеней на участке
Тбилиси, 26 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. По факту возможного вброса бюллетеней на одном из избирательных участков в Грузии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
«Как мне стало известно, МВД Грузии возбудило уголовное дело по поводу указанного дела. Хочу попросить министерство как можно более оперативно провести необходимые процедуры, чтобы предоставить обществу объективную информацию», — сообщил Каландаришвили во время пресс-конференции о ходе парламентских выборов в стране.
Вместе с этим глава ЦИК потребовал от окружного избиркома Марнеули созвать заседание, на котором будет принято решение касаемо возможного вброса бюллетеней.
Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин на одном из избирательных участков силой заталкивают в урну пачки с, предварительно, бюллетенями.
Как передавало ИА Регнум, в Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). В числе первых избирательным правом воспользовалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий. Среди них четыре партии: «Единство — Национальное движение», «Гахария за Грузию», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены».
27 сентября премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что происходит беспрецедентное вмешательство извне в парламентские выборы. Подобное было и ранее, однако сейчас оно особенно интенсивно. Ранее власти сообщали о распространении в стране различных материалов с критикой правящей партии «Грузинская мечта». Кобахидзе не назвал, от каких стран ожидает подобных действий, но подчеркнул, что точно не от России.