Тбилиси, 26 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. По факту возможного вброса бюллетеней на одном из избирательных участков в Грузии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

Стрингер/РИА Новости

«Как мне стало известно, МВД Грузии возбудило уголовное дело по поводу указанного дела. Хочу попросить министерство как можно более оперативно провести необходимые процедуры, чтобы предоставить обществу объективную информацию», — сообщил Каландаришвили во время пресс-конференции о ходе парламентских выборов в стране.

Вместе с этим глава ЦИК потребовал от окружного избиркома Марнеули созвать заседание, на котором будет принято решение касаемо возможного вброса бюллетеней.

Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин на одном из избирательных участков силой заталкивают в урну пачки с, предварительно, бюллетенями.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). В числе первых избирательным правом воспользовалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий. Среди них четыре партии: «Единство — Национальное движение», «Гахария за Грузию», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены».

27 сентября премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что происходит беспрецедентное вмешательство извне в парламентские выборы. Подобное было и ранее, однако сейчас оно особенно интенсивно. Ранее власти сообщали о распространении в стране различных материалов с критикой правящей партии «Грузинская мечта». Кобахидзе не назвал, от каких стран ожидает подобных действий, но подчеркнул, что точно не от России.