Тбилиси, 26 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Окружные избирательные комиссии в Грузии в ходе проведения парламентских выборов получили 133 жалобы о нарушениях, сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.

Belkin Alexey/Global Look Press

«К этому времени в окружные избирательные комиссии поступило 133 жалобы, которые в основном касаются следующих вопросов: нарушение тайны голосования, правила маркировки, жалоба об инциденте за пределами участка, агитация, удаление с участка, нарушение прав наблюдателей», — сказала она.

Спикер уточнила, что ЦИК обработает все поступившие жалобы и отреагирует на них должным образом.

В Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск). В числе первых избирательным правом воспользовалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий. Среди них четыре партии: «Единство — Национальное движение», «Гахария за Грузию», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены».

Как передавало ИА Регнум, утром премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на выборах не фиксируют существенных нарушений. Но затем появилась информация об определённых инцидентах. Так, МВД Грузии возбудило дело из-за возможного вброса бюллетеней на участке Марнеули. Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин на одном из избирательных участков силой заталкивают в урну пачки с, предварительно, бюллетенями.