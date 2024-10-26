Москва, 26 октября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Российские бойцы за сутки уничтожили две пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса HIMARS Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 26 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, три миномёта и шесть автомобилей», — сообщили в Минобороны.

Также в оборонном ведомстве добавили, что восемь украинских военных сдались в плен российским войскам за минувшие сутки в Курской области. Потери ВСУ на данном направлении за сутки превысили 350 военных.

Кроме того, российские морские пехотинцы Черноморского флота в минувшие сутки уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области.

24 октября ИА Регнум передавало, что средства ПВО РФ за сутки сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и 77 украинских беспилотников.

По данным оборонного ведомства на 26 октября, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 26 900 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортёров, 1013 боевых бронированных машин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий.