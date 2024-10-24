Москва, 24 октября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и 77 украинских беспилотников, сообщила 24 октября пресс-служба Министерства обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в сообщении.

Всего с начала специальной военной операции было уничтожено 646 самолётов, 283 вертолёта, 34 250 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 785 танков и других боевых бронированных машин противника и иная техника, отметила пресс-служба.

Также 24 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска в минувшие сутки наносили удары по аэродромной инфраструктуре противника, живой силе и технике в 139 районах. Потери ВСУ в указанный срок в зоне проведения СВО составили до 2000 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба министерства проинформировала, что в течение ночи на 24 октября силы ПВО нейтрализовали семь беспилотников противника — три над акваторией Чёрного моря и четыре над территорией Курской области.