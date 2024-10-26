Москва, 26 октября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Российский боксёр Дмитрий Кудряшов досрочно одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом в поединке на турнире в Москве. Бой состоялся в ночь на 26 октября.

Сергей Савостьянов/ТАСС Дмитрий Кудряшов

Кудряшову потребовалось всего три раунда. Сначала россиянин отправил бразильца в нокдаун, а спустя несколько секунд ― в нокаут.

После боя российский боксёр заявил, что был рад одержать досрочную победу в поединке.

«Бокс тем и славится — нокаутами, нокдаунами. Победить нокаутом — это апогей боксёрского поединка, поэтому я думаю, что все боксёры, которые выходят на ринг, они к этому стремятся. Я сегодня победил нокаутом, и это здорово», — сказал в беседе с «Известиями» спортсмен.

Дмитрию Кудряшову 38 лет. На его счету теперь 27 побед при шести поражениях. Родригес выступал в смешанных единоборствах (ММА), где у него 13 побед и девять поражений.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября австралийский боксёр Тим Цзю, сын российского абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, проиграл нокаутом россиянину Бахраму Муртазалиеву в поединке, на кону в котором стоял титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в категории до 69,9 кг. Встреча состоялась в городе Орландо (штат Флорида).

12 октября на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде россиянин Артур Бетербиев выиграл титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. Он стал первым в истории РФ обладателем пояса суперчемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Бивол с результатом боя не согласился и подал апелляции во все возможные инстанции.