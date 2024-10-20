Орландо, США, 20 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Австралийский боксёр Тим Цзю, который является сыном российского абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, проиграл нокаутом россиянину Бахраму Муртазалиеву в поединке, на кону в котором стоял титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в категории до 69,9 кг. Встреча состоялась 20 октября в городе Орландо (штат Флорида).

EPA/ТАСС Тим Цзю

В третьем раунде 12-раундового поединка Муртазалиев отправил своего оппонента в нокдаун, Цзю-младший смог встать и продолжить бой, однако спустя несколько секунд угол австралийца выбросил полотенце ввиду явного преимущества россиянина.

Это первая удачная защита титула для 31-летего Муртазалиева. Для ни разу не побеждённого россиянина эта победа стала 23-й (17 — нокаутом).

Для 29-летнего Цзю-младшего это второе поражение при 24 победах (17 — нокаутом). Он второй раз в карьере не смог завоевать титул чемпиона мира. До этого австралиец был чемпионом по версии Всемирной боксерской организации (WBO), однако потерял этот пояс в марте, проиграв американскому боксёру Себастьяну Фундоре решением судей. Цзю-младший стал обладателем пояса WBO в сентябре 2023 года, когда представителя США Джермелла Чарло лишили этого титула за отказ от поединка с австралийцем.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Муртазалиев стал чемпионом мира по версии IBF, победив досрочно немца Джека Кулкая в Фалькензе (Бранденбург). В 11-м раунде российский боксёр отправил своего соперника в технических нокаут.

Российский боксёр Артур Бетербиев 12 октября провёл поединок с соотечественником Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе. Бой продлился все 12 заявленных раундов и закончился победой Бетербиева решением судей. Боксёр стал первым в истории России обладателем чемпионского пояса по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).