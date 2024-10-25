Москва, 25 октября, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Украина направила в Грузию координатора одной из групп экстремистов, которые занимаются подготовкой провокаций, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

EPA/DAVID MDZINARISHVILI/TASS

«В числе тех, кто уже готов к реализации поставленных украинскими спецслужбами задач, — бывший боевик «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Авалиани Закро Нодарович 1997 года рождения», — сказал собеседник агентства.

На данный момент мужчина находится в Грузии, он выполняет задачи координатора одной из экстремистских групп. По информации источника, Нодарович также отвечает за выплату денежных вознаграждений участникам беспорядков.

Координатор Нодарович зарегистрирован в Мариуполе (ДНР), при этом у него украинское гражданство. Покинуть Грузию он собирался в конце текущего года, заключил собеседник агентства.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентские выборы в октябре придётся проводить на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства. Он не назвал, от каких стран ожидает подобных действий, но подчеркнул, что точно не от России.

В июле ИА Регнум передавало, что Служба государственной безопасности Грузии опросила граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях в качестве наёмников. Опросы проводились в рамках расследования уголовного дела о беспорядках в Тбилиси и попытке государственного переворота.