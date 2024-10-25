Хабаровск, 26 октября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. В Хабаровске огнеборцы локализовали пожар в гостинице на площади в 500 кв. м. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожарные. Иван Шилов ИА REGNUM

В Telegram-канале ведомства уточнили, что в горящем здании частично обрушилась крыша. Это осложнило процесс тушения.

Как передавало ИА Регнум, трёхэтажная гостиница загорелась в Хабаровске ночью 26 октября. Пожар произошёл на крыше здания. Огонь охватил площадь в 200 кв. м. Отель самостоятельно покинули шесть человек, пятерых вывели спасатели. За помощью к врачам обратились трое постояльцев гостиницы. К тушению пожара привлекли 20 специалистов и семь единиц техники.

Пожар в гостинице на улице Мухина в Хабаровске вспыхнул 20 октября 2023 года. Огонь охватил кровлю здания. Из отеля самостоятельно эвакуировались 50 человек. В результате ЧП никто не пострадал.