Хабаровск, 26 октября, 2024, 01:24 — ИА Регнум. В Хабаровске ночью 26 октября загорелась трёхэтажная гостиница. Пять человек спасли огнеборцы, сообщили в МЧС России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пожарные за работой

По информации ведомства, пожар вспыхнул на крыше здания. Огонь охватил площадь в 200 кв. м. Из гостиницы самостоятельно вышли шесть человек, пятерых вывели спасатели. За помощью к врачам обратились трое постояльцев отеля.

В ликвидации пожара задействовали 20 специалистов и семь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровске 3 октября вспыхнуло здание краевого театра музыкальной комедии. Произошло обрушение части кровли над фойе театра. Площадь пожара достигла 1000 кв. м, спасатели нарастили группировку участников ликвидации возгорания до 50 человек, привлекли 11 единиц спецтехники, в том числе высотную. Из строения до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека. Никто не пострадал.

В ночь на 22 октября в селе Сукко Краснодарского края загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса. С места происшествия эвакуировали 60 человек. Огнеборцы тушили возгорание на площади в 1100 кв. м.