Хабаровск, 20 октября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в гостинице на улице Мухина в Хабаровске, сообщили 20 октября в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС Хабаровского края

«Пожарные подразделения выехали на возгорания в здании гостиницы на улице Мухина, 17 в Хабаровске. Вызов поступил в 16:02 (время местное) 20 октября», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие пожарные обнаружили, что огонь охватил кровлю здания гостиницы. Из отеля самостоятельно эвакуировались 50 человек.

В результате ЧП никто не пострадал. В тушении пожара участвуют 30 человек личного состава МЧС. Идёт локализация пламени, обследование помещений.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в гостинице в ночь на 20 октября вспыхнул на Ставрополье в городе Пятигорске. У здания загорелась кровля. Пожар потушили, никто не пострадал.

В ночь на 20 октября также пожар вспыхнул в Красноярском крае в посёлке Бор. Пожар охватил огнём кровлю двухэтажного многоквартирного жилого дома. Один человек пострадал.