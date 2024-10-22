Анапа, Краснодарский край, 22 октября, 2024, 05:14 — ИА Регнум. В анапском селе Сукко Краснодарского края загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

В Telegram-канале уточнили, что пожар распространился на площади в 1100 кв. м. С места происшествия эвакуировали 60 человек. Предварительно, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 50 специалистов и 14 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября пожар возник в гостинице «Метрополь» в Театральном проезде Москвы. По данным МЧС, при сварочных работах загорелся короб вентиляции. Всех посетителей гостиницы и расположенного внутри здания ресторана эвакуировали. К ликвидации пожара на площади 0,5 кв. м привлекали 22 специалиста.

В результате пожара в частном доме в Анапе 4 мая погибла 11-летняя девочка. Её 17-летний брат попал в больницу с отравлением угарным газом. Инцидент произошёл в селе Варваровка в доме, где жила многодетная семья. Остальных детей спасли.