Сеть гипермаркетов «Ашан» в России может купить Газпромбанк — СМИ
Monde: сеть гипермаркетов «Ашан» в России может купить Газпромбанк
Москва, 26 октября, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) может быть близка к завершению переговоров о продаже своего российского бизнеса Газпромбанку. Об этом написала газета Le Monde со ссылкой на источники.
Издание пояснило, что если ретейлер примет решение о продаже бизнеса в России, то это произойдёт «не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям».
В пресс-службе «Ашан Ретейл Россия» РБК заверили, что сеть гипермаркетов продолжает работу в стране. «Слухи на рынке» в компании в очередной раз комментировать отказались.
Как передавало ИА Регнум, российский филиал сети «Ашан» опроверг сообщения СМИ о продаже бизнеса в России, назвав их слухами. Комментируя это, в «Ашане» подчеркнули, что на протяжении нескольких лет сталкиваются с подобными слухами.
Ранее французское издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что «Ашан» якобы выставил на продажу свой российский филиал. В публикации говорилось, что владеющая сетью семья Мюлье решила продать свой бизнес в России из-за «невозможности продолжать деятельность» при введённых Евросоюзом антироссийских санкциях.
В конце апреля 2024 года ретейлер уже опровергал слухи об уходе из России. Он отмечал, что компания планирует продолжать развитие в стране.