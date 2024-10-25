Москва, 26 октября, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) может быть близка к завершению переговоров о продаже своего российского бизнеса Газпромбанку. Об этом написала газета Le Monde со ссылкой на источники.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области Гипермаркет «Ашан»

Издание пояснило, что если ретейлер примет решение о продаже бизнеса в России, то это произойдёт «не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям».

В пресс-службе «Ашан Ретейл Россия» РБК заверили, что сеть гипермаркетов продолжает работу в стране. «Слухи на рынке» в компании в очередной раз комментировать отказались.

Как передавало ИА Регнум, российский филиал сети «Ашан» опроверг сообщения СМИ о продаже бизнеса в России, назвав их слухами. Комментируя это, в «Ашане» подчеркнули, что на протяжении нескольких лет сталкиваются с подобными слухами.

Ранее французское издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что «Ашан» якобы выставил на продажу свой российский филиал. В публикации говорилось, что владеющая сетью семья Мюлье решила продать свой бизнес в России из-за «невозможности продолжать деятельность» при введённых Евросоюзом антироссийских санкциях.

В конце апреля 2024 года ретейлер уже опровергал слухи об уходе из России. Он отмечал, что компания планирует продолжать развитие в стране.