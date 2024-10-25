Москва, 26 октября, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте гражданки Конфоркиной Е. И. по статье о госизмене. Об этом есть данные в картотеке суда.

Суд

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Конфоркиной Е. И. по статье 275 УК РФ», — указано в документах.

Подробности о личности подозреваемой и суть уголовного дела не уточняются из-за секретности.

Женщине грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, жителя Москвы Владислава Соседко обвинили в покушении на госизмену и терроризм за попытку вступить в запрещённые в РФ террористические украинские организации. 18-летний подозреваемый в одном из мессенджеров высказался о желании участвовать в боевых действиях в украинских рядах, однако был задержан правоохранителями.

Передававший в Киев данные о российской системе противовоздушной обороны (ПВО) житель Керчи Владислав Кисляков осуждён на 13 лет колонии строгого режима.