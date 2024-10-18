Керчь, Крым, 18 октября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Передававший в Киев данные о российской системе противовоздушной обороны (ПВО) житель Керчи Владислав Кисляков осуждён на 13 лет колонии строго режима, сообщили 18 октября в Генпрокуратуре РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

Приговор вынес Верховный суд Крыма. Кисляков признан виновным по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

Как установил суд, крымчанин в сентябре прошлого года собрал и передал представителю Главного управления разведки украинского минобороны координаты дислокации средств ПВО в Керчи. Переданные им сведения были достоверными и могли использоватья ВСУ для нанесения удара по ВС РФ.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Кислякова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ в начале сентября проинформировала о задержании 23-летнего жителя Керчи, передававшего в Киев сведения о российской системе ПВО. У него изъяли при обыске средства связи, содержащие переписку с украинским куратором. Она полностью изобличала его преступную деятельность, отметили в ведомстве. Против крымчанина возбудили уголовное дело о госизмене.

Накануне, 17 октября, ФСБ сообщила о задержании 18-летнего жителя Омска, который вёл проукраинские Telegram-каналы, пропагандирующие деятельность террористических организаций. Молодой человек публично призывал нападать на патриотически настроенных граждан России. Омичу предъявили обвинение в госизмене. При обыске у него изъяли средства связи, содержащие данные, которые подтвердили его противоправные действия.