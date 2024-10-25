Будапешт, 25 октября, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Послу США в Будапеште Дэвиду Прессману пожелали «приятного подсчёта» количества визитов венгерских чиновников в Россию. Об этом зашла речь на пресс-конференции главы МИД Венгрии Петере Сийярто.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

Журналисты попросили Сийярто прокомментировать посты американского дипломата в соцсетях. В них посол отмечал, что с начала конфликта на Украине венгерский министр 11 раз посетил Россию якобы «ради выгодны, а не для мира». Сийярто спросили также о возможных визитах в будущем в Россию и Белоруссию.

«Желаю приятного подсчёта. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть. Если венгерские национальные интересы требуют, чтобы я встречался и обсуждал важные для нас вопросы с российским или белорусским коллегой, то я и дальше буду поступать так же, как и в предыдущие годы», — ответил министр.

Сийярто добавил, что в этом году его снова пригласили на конференцию по евразийской безопасности в Минске, решение будет приниматься «не подсчётами господина посла».

На тему выгоды глава МИД Венгрии попросил посла прокомментировать поставки из России в США больших объёмов урана для функционирования американских АЭС. В данном случае уместен полноценный интерес, заключил Сийярто.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Петер Сийярто заявил, что Венгрия и российская компания «Газпром» ведут переговоры о заключении соглашения на 2025 год, предполагающего дополнительные закупки венгерской стороной газа при сохранении конкурентной цены. Это стало возможным благодаря пропускной способности газопровода «Турецкий поток», отметил он.

Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за мирные переговоры по Украине, утверждал ранее Сийярто. Это не мешает Будапешту говорить то, что думает, отметил он.