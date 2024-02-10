Будапешт, 10 февраля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

URA.RU/ТАСС

Глава внешнеполитического ведомства в беседе с «РИА Новости» подчеркнул, что это не мешает Будапешту говорить то, что думает.

Венгрия всегда была уверена, что единственный способ спасти жизни людей — как можно скорее прекратить украинский конфликт, пояснил министр.

«Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», — сказал Сийярто.

Также 10 февраля он подчеркнул, что Венгрия не принимала и никогда не примет участия в поставках оружия Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на решение саммита Евросоюза об одобрении программы бюджетной помощи Украине на 2024–2027 годы. Он также заявил, что Будапешт не намерен поддерживать выделение помощи Киеву из бюджета ЕС. Глава правительства отметил, что при необходимости Будапешт «нажмёт ручной тормоз» для блокирования такого решения.

Лидеры 27 европейских стран 1 февраля одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украины в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом в ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием денег, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

Газета Financial Times сообщила, что лидеры Евросоюза и стран — членов ЕС провели серию встреч с Орбаном, чтобы уговорить его согласовать выделение Украине 50 млрд евро. Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что венгерского премьер-министра вынудили согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом».