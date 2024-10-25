ДНР, 25 октября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России начали окружать посёлок Вишнёвое, что находится западнее Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает издание «Страна. ua» со ссылкой на украинского военного Станислава Бунятова.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военный также назвал ситуацию на данном направлении для украинских подразделений «критической». Кроме того, в публикации приводятся данные британской разведки, по заявлениям которой российские войска находятся в центре Селидово. При этом российские военные паблики утверждают, что бои идут уже за западную часть города.

25 октября ИА Регнум передавало, что в Сети появились первые панорамные кадры города Селидово, откуда начали отступать Вооружённые силы Украины (ВСУ). На видео показано, что над некоторыми зданиями поднимается дым.

По данным военкоров, 23 октября российские бойцы установили триколор и Знамя Победы над зданиями в городе Селидово. Также отмечалось, что группировка российских войск «Центр» продолжает штурм города.

21 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение российских сил у Горняка и Селидово серьёзно нарушает логистику ВСУ. В этот же день в силовых структурах сообщили, что российские военные фактически заблокировали украинские силы в Селидово, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские военные попали в ловушку в Селидово и фактически заблокированы. По его словам, это потенциальная катастрофа.